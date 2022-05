NAVO-baas heeft vertrouwen in toetreding Finland en Zweden

Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, is ervan overtuigd dat Zweden en Finland snel tot de alliantie zullen kunnen toetreden, ondanks de Turkse tegenkanting. “Ik heb er vertrouwen in dat we tot een snelle beslissing zullen komen om Finland en Zweden te verwelkomen in de NAVO-familie”, zei hij op een persconferentie samen met de Deense premier Mette Frederiksen in Kopenhagen.