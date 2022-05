William Boeva lanceert eigen kledinglijn

William Boeva (32) is niet alleen comedian, hij lanceert nu ook zijn eigen kledinglijn. Voorlopig bestaat die uit twee T-shirts, een pet en een skatedeck.

De ludieke lijn kadert in zijn project Club Vet, de naam waaronder hij op zoek gaat naar de lekkerste restaurants. Het ene shirt heeft de opdruk ‘Eten is zweten’, bij het andere komen de frietjes uit het borstzakje. De kleding en pet zijn te koop voor 33 euro, het skatedeck voor 75 euro op www.club-vet.be.

Om zijn liefhebberij voor eten te staven, deed Boeva in april vorig jaar ook al een oproep om een eigen combinatie van frietjes met vlees en saus naar hem te vernoemen. Het ‘Boeva’ke’ is een groot pak friet geworden met satékruiden, mayonaise, ketchup en samoerai, geroosterde uitjes, een ribster en een kipcorn in stukjes erdoorheen.