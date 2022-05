Beter voorkomen dan genezen: Giro-ritwinnaars hoeven prosecco niet meer zelf te ontkurken

Een opvallend beeld van het podium na de twaalfde rit van de Ronde van Italië in Genoa. De gigantische fles prosecco die de winnaar krijgt stond deze keer al klaar zonder kurk. Een goed idee, want meerdere ritwinnaars hadden al een accidentje voor bij het ontkurken van zo’n fles. Biniam Girmay, de ritwinnaar van dinsdag, moest de Giro zelfs verlaten nadat hij de kurk keihard in zijn oog kreeg.