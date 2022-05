De elf trajectcontroles in Genk zijn voor de eerste drie maanden van het jaar goed voor 34.000 boetes en 1,8 miljoen euro. — © Chris Nelis

Genk

Steeds meer Limburgse gemeenten zijn het beu dat boetes voor snelheidsovertredingen op hun grondgebied naar de Vlaamse overheid vloeien. Genk investeerde al fors in eigen trajectcontroles en via het recente GAS 5-reglement kan het een deel van de snelheidsboetes zelf innen. Opbrengst: in drie maanden 1,8 miljoen euro. Andere gemeenten willen nu ook aansluiten bij het systeem van Genk.