Nog meer stormweer op komst: wat kunnen we verwachten en is er kans op overstromingen?

Na dagenlang warm en zomers weer trekken regen- en onweersbuien over ons land. Donderdag werd er al op verschillende plaatsen schade gemeld, maar vrijdag zullen we pas het echte stormweer krijgen. “Het KMI twijfelt nog, wij niet. Wij gaan voor een level twee morgen, want de setting is vrij explosief”, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux. Wat kunnen we verwachten? En is er een kans op overstromingen?