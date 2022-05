De Verenigde Naties waarschuwen voor een grote voedselcrisis en ook Oxfam meldt dat in het oosten van Afrika nu al om de twee minuten iemand sterft aan ondervoeding. Heeft de oorlog in Oekraïne écht zo’n grote impact? “De grote bedrijven hamsteren voor klanten in het Westen. Maar voor arme landen wordt graan zo onbetaalbaar, terwijl er waarschijnlijk genoeg is.”