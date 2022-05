WHO keurt nieuw Chinees coronavaccin goed

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft het elfde vaccin tegen het coronavirus goedgekeurd. Het gaat om het Chinese Convidecia, dat in een enkele dosis wordt toegediend.

Het is een zogenoemde noodtoelating. Convidecia bleek bij 64 op de honderd mensen werkzaam tegen ziekteverschijnselen en bij 92 op de honderd tegen ernstige COVID-19.

Het vaccin wordt aanbevolen voor alle leeftijdsgroepen vanaf 18 jaar en is gebaseerd op een gemodificeerd menselijk adenovirus, aldus de WHO in een verklaring.