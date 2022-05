Morgen fellere buien verwacht in Limburg: “Kan gepaard gaan met hagel en forse rukwinden”

De eerste echte onweersbuien van het jaar hebben in Limburg tot 15 liter regen per vierkante meter gebracht. Code geel blijft wel van kracht. Voor morgen vrijdag worden fellere buien verwacht.

Met de neerslag van donderdag wordt mei een beetje normaler qua neerslag. Tot nog toe was er amper één liter/m² gevallen, terwijl dat in een normale meimaand zowat 65 liter is. Met de neerslag die voor morgen wordt verwacht, zou het statistisch gezien zelfs een heel gewone maand kunnen worden.

“Vrijdagvoormiddag blijft het op de meeste plaatsen in Limburg nog droog”, zegt weerman Ruben Weytjens. “Lokaal kan er al wel eens een buitje vallen maar veel zal dit nog niet om het lijf hebben. Na het middaguur neemt de kans op fors onweer snel toe.”

“Volgens de weercomputers ligt het accent voor Limburg ergens tussen 14 en 18 uur. In een periode van 1 a 2 uur tijd trekt dan een potentieel gevaarlijke buienlijn van west naar oost over onze provincie.”

“Die passage kan resulteren in grote neerslagsommen. Plaatselijk is tot meer dan 20 liter per vierkante meter mogelijk. Sommige berekeningen laten in een smalle strook zelfs meer dan 50 liter per vierkante meter vallen. Een en ander kan gepaard gaan met hagel en forse rukwinden tot 60 a 70 km/u.”

U doet er dus goed aan om de evolutie van de buien vrijdag goed op te volgen. Leg weg wat kan gaan vliegen, en neem eventueel meer voorzorgen. Doordat de regen niet in de kurkdroge ondergrond kan dringen, is er wateroverlast mogelijk.

Na 18 uur wordt het snel droog en opnieuw zonnig. Voorafgaand aan de buienzone kan de temperatuur nog tot in de buurt van 25 graden uitkomen. Na de passage wordt het nog hooguit een graad of 20.

gw