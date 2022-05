Onderzoek naar doodsoorzaak van veertiger in Lummen

De Burgemeester Vandenhovestraat in Lummen werd nieuw aangelegd. — © KLU

Lummen

Het lichaam van een 45-jarige man uit Lummen werd donderdagochtend aangetroffen in zijn woning. De dood van de veertiger wordt beschouwd als een ongewoon sterfgeval waarna het draaiboek werd opgestart om de oorzaak van het overlijden te achterhalen.

De politie, het labo en een wetsgeneesheer werden gevraagd om de omstandigheden te onderzoeken. De 45-jarige man woonde alleen in zijn huis in de Burgemeester Vandenhovestraat in Lummen. Het gaat om een verkaveling van enkele jaren oud waar nog geen tien woningen staan.

Het onderzoek moet nu duidelijkheid verschaffen over de doodsoorzaak. klu/ppn