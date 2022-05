Enorme verkeershinder verwacht nu werken Kempische Brug over Albertkanaal van start gaan

“Deze week plaatsen we stalen damwanden tussen de twee brugdelen”, zegt Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg. “Dit is nodig om straks de eerste brughelft te kunnen verhogen. De damwanden houden de extra grondopvulling op zijn plaats. Het intrillen van deze stalen platen zal wel geluidshinder en trillingen veroorzaken, maar ze vormen geen risico voor de omgeving. Deze werken worden uitgevoerd tussen 19 mei 2022 tot en met 22 mei 2022 en gebeuren hoofdzakelijk ‘s nachts (donderdagavond tot vrijdagochtend, van vrijdagavond tot zaterdagochtend en van zaterdagavond tot zondag, afhankelijk van hoe lang de werken duren). Die keuze is gemaakt omdat we hiervoor 2 rijstroken richting Hasselt en 1 richting Zonhoven innemen. Aan de kant Godsheide gaan, voor en na de brug, extra verhardingen aangelegd worden zodat er iets meer ruimte ontstaat om het verkeer er te laten passeren. Ook die aansluitingen worden ’s nachts aangelegd.”

Enorme verkeershinder

Vanaf vrijdag 10 juni om 19.00 uur starten dan de echte verhogingswerken, waarbij enorme verkeershinder verwacht wordt. De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap Wegen en Verkeer hebben hun werken op elkaar afgestemd. Vanaf vrijdagavond moet al het gemotoriseerd verkeer op de Kempische Steenweg over één helft van de Kempische brug. Tot 19 september zijn slechts twee versmalde rijstroken beschikbaar in elke richting waarbij, in de hele zone, een maximale snelheid van 30 kilometer per uur geldt. Er komt één iets bredere ‘trage’ strook, vooral voor vrachtvervoer en één smallere voor het andere verkeer. Tegelijk start het Agentschap Wegen en Verkeer met de vernieuwing van de Grote Ring. Ook daar vermindert de capaciteit voor het autoverkeer. Bovendien zijn ook de afslagstroken van en naar de Kempische brug beperkt. Al van bij het omzetten van het verkeer, wordt grote hinder verwacht.

Alternatieven

“Het verstandigst is om alvast alternatieve routes te kiezen, zeker voor wie niet meteen in de buurt hoeft te zijn”, zegt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg. “Als iedereen zijn vaste route blijft rijden, zullen grote files ontstaan op de Kempische Steenweg, de Grote Ring en de Genkersteenweg. Kiezen voor alternatieve routes via E314 - E313 en Genk – Diepenbeek – Hasselt is dus de boodschap. Daarom zorgen we op de grote assen naar Hasselt voor dynamische reistijdbegeleiding. Verkeer uit Noord- en Oost-Limburg wordt via tekstkarren geïnformeerd over de omleiding. Vanuit Houthalen-Helchteren sturen we doorgaand verkeer via de E314 en E313 naar Hasselt. Vanuit Genk via de Westerring en Universiteitslaan. Dit doen we ook in omgekeerde richting. Tegelijk raden we het verkeer op de Grote Ring aan om maximaal via de zuidelijke zijde te rijden. Wie niet in de buurt moet zijn, vermijdt deze zomer best de omgeving van de Kempische brug.”

Fietsen

Voor fietsers verloopt het fietsverkeer tot november aan één zijde van de brug. “Tot eind juli aan de kant Godsheide, vanaf dan aan de kant Kuringen, over de nieuwe fietspaden die daar dan in gebruik komen. Maar steeds in beide richtingen, dus uiterst rechts houden, niet voorbij steken en de snelheid matigen zijn er erg belangrijk zodat de tegenliggers in alle comfort en met alle ruimte kunnen passeren. Door de stellingen die onder de brug geplaatst worden, zal ook het jaagpad aan de kant Zonhoven volledig afgesloten worden onder de brug. Er wordt een korte omleiding voorzien, via het tunneltje onder de Kempische Steenweg. Aan de kant Hasselt centrum blijft het jaagpad wel open maar gaat de rijweg, voor het gemotoriseerde verkeer dicht.”