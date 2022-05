Slechts één Engelse profvoetballer had in het verleden de moed om te doen wat de 17-jarige Jake Daniels afgelopen week deed: uit de kast komen als homo. Maar in tegenstelling tot Daniels kreeg Justin Fashanu in 1990 geen lof. Wel integendeel, en moegetergd stierf hij op amper 37-jarige leeftijd.