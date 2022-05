Groot speelparadijs rond jeugdcentrum Rondpunt 26

De kinderen en tieners die naar Jongstuimig in Genk afzakten wisten ongetwijfeld niet waar ze eerst moesten beginnen. De Genkse jeugdverenigingen van de Jeugdraad hadden het terrein ingenomen en zorgden voor één groot speelparadijs in en rond Jeugdcentrum Rondpunt 26. Terwijl de ouders op het terras van het jeugdhuis genoten van een drankje en de stralende zon, haalden de kinderen hun hart op bij de vele activiteiten. Springkastelen, grimeren, go-carts, alpaca's aaien en nog zoveel meer, er was voor ieder wat wils. Het was de perfecte dag voor de jeugdverenigingen om hun werking in de kijker te zetten bij de 700 aanwezige kinderen.