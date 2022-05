Prachtig eerbetoon: Eurosport-commentator leest brief van zus Wouter Weylandt voor bij passage aan plek waar hij overleed

Het Giro-peloton is donderdag over de Passo del Bocco gereden. Voor het eerst sinds 2011, toen Wouter Weylandt er in de afdaling het leven liet. Op Eurosport zorgde commentator Jeroen Vanbelleghem voor een prachtig moment. Hij las een brief voor van Elke Weylandt, de zus van de betreurde wielrenner.

“Elf. Dag broerke. Wat iedereen zegt, is waar”, begon Vanbelleghem de brief vanop de blog van Elke Weylandt voor te lezen. “De tijd lijkt sneller te verstrijken naarmate je ouder wordt. Dat heeft natuurlijk alles met perspectief te maken. Hoe meer jaren je op de teller hebt, hoe kleiner het aandeel van een dag, een week, een maand, een jaar wordt. Het lijkt amper een paar maanden geleden dat ik mijn vorige brief schreef en we ons schrap zetten voor de rouwgolf van je 10-jarig overlijden.”

“Ik besef nu nog meer dat rouwen de ‘aller-individueelste expressie van de aller-individueelste emotie’ is en dat inzicht gaf me de vrijheid om mijn rouw aan te pakken zoals het voor mij het beste aanvoelt, wars van de verwachtingen van anderen. Durven kiezen voor mezelf en mijn grenzen aangeven, werkte bevrijdend en bracht meer rust in mijn hoofd. Het gaat goed met me, broerke, maar dat levensgrote gemis, dat gaat nooit meer weg. So give me a smile, or something real en blijf bij me, surf mee op mijn schouder, in mijn hoofd en in mijn hart. Dikke kus van je zus, Elke.”

Kijk en luister hieronder naar het fragment:

