Bocholtse delegatie neemt deel aan festiviteiten voor 800 jaar Stadt Bocholt in Duitsland

De delegaties kregen een uitgebreid en afwisselend programma aangeboden. Op vrijdagvoormiddag ging het eerst naar de Westfälische Hochschule Bocholt. Een hogeschool met bachelor- en masteropleidingen, vooral gespecialiseerd in biotechniek en mechanica. Na een korte toelichting in de aula bezocht men de campus waar dieper werd ingegaan op de troeven van de Hochschule. "Hoe kan de structuur van een kamelenbot bijdragen tot het winnen van de Tour de France?" Dat - en nog meer wondere wetenswaardigheden - werd allemaal haarfijn uit de doeken gedaan door de professoren en de leerlingen. In de namiddag brachten de delegaties een bezoek aan de nieuwe brandweerkazerne van Duits Bocholt. Burgemeester Van Baelen en schepen Vanmierlo lieten zich zelfs overhalen om als volleerde brandweermannen de ‘Rutschstange’ te gebruiken. De vrijdagavond werd afgesloten met een verbroederingsavond in het Heimatmuseum Museum. Dat kan je best nog vergelijken met Bokrijk. Hier maakten men voor het eerst kennis met de nieuwe burgemeester van Duits Bocholt, dhr. Thomas Kerkhoff. Het was mooi om te zien hoe de verschillende culturen snel verbroederden en ontdekten dat er meer is dat hen bindt dan dat hun scheidt. Onder een stralende zon stond op zaterdag stond alles in het teken van het Stadtfest 800 Jahre Bocholt. Voor het historische Rathaus (stadhuis) stonden twee reusachtige parasoltenten waaronder een podium werd opgesteld voor de optredens van de gasten uit alle bevriende partnersteden. Voor Bocholt werden de honneurs waargenomen door dansgroep De Limaro’s en coverband ‘Milione’. Ook al was het nog vroeg op de middag: beide groepen zorgden – elk op hun eigen manier – voor ‘schwung’ en leven in de brouwerij. Naast deze twee groepen was er ook een standje van toerisme Bocholt met een aantal medewerkers. Ook zij deden er alles aan om hun gemeente aan de man (of vrouw) te brengen. Op de oproep in Bocholt Maggezien van april om een daguitstap naar Bocholt te maken, reageerden zo’n 35 Bocholtenaren. Zij maakten er een gezellige dag van met een heerlijk 800-biertje, ze genoten van de optredens of gingen shoppen in de Bocholter Innenstadt. Op het podium ondertekende de burgemeester van Duits Bocholt, Thomas Kerkhoff en burgemeester Vitaljus Mitrofanovas van Akemene (Lt) de officiële jumelage-oorkonde. Deze ondertekening was de bekroning van jarenlange vriendschapsbetrekkingen tussen beide steden. Tevens ging Duits Bocholt een nieuwe vriendschapsband aan met de stad Vlora uit Albenië (vertegenwoordigd door burgemeester Dritan Leli). De officiële plichtplegingen gingen daarna verder in de grote zaal van het historische stadhuis. WTC De Sluistrappers van Lozen, die al jaren een innige vriendschap met RC77 uit Duits Bocholt hebben, waren ook van de partij. Jammer dat Franz Tielkens ongelukkig ten val kwam bij de ontmoeting, maar dat kon achteraf de pret niet drukken. De Sluistrappers waren op vrijdag de 140 km naar Duits Bocholt gefietst en keerden op zondag weer terug. Op zondag werd het Stadfest afgesloten met een koorfestival in de Sankt-Georg Kirche. Daar liet het Bocanto-koor het allerbeste van zich horen. Ze schitterden naast andere koren uit Duitsland, Nederland en Litouwen.