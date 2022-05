Wegdek in Opglabbeek komt omhoog door warmte en zorgt voor gevaarlijke situatie

Door de hitte van de afgelopen dagen is het wegdek van de Weg naar Opoeteren in Opglabbeek meer dan twintig centimeters omhoog gekomen. Dat veroorzaakt hinder en het verkeer moet er plaatselijk langzaam rijden.

Niet alleen mensen hebben last van de warmte, ook het wegdek kraakt de voorbije dagen op sommige plaatsen door de hitte. Zoals op de Weg naar Opoeteren in Opglabbeek (Louwel) net voor de grens met Opoeteren. “Door de hevige warmte van de voorbije dagen is het beton daar zodanig uitgezet dat het meer dan twintig centimeter naar boven geknikt is. En dat zorgt voor een gevaarlijke situatie. Onze technische dienst plaatste ondertussen de nodige bewegwijzering en nadarhekken. De betonweg wordt mogelijk deze week of in het begin van volgende week nog hersteld”, zegt burgemeester Marco Goossens.

Het uitzetten van het beton heeft te maken met de manier waarop betonnen wegen jaren geleden aangelegd werden. Tegenwoordig legt men de betonwegen aan in één stuk en zaagt men nadien een uitzettingsvoeg in het beton. Net die voeg, die later opgevuld wordt met bitumen, moet zorgen dat er voldoende ruimte is voor het uitzetten van het beton bij warmte en voorkomt dat het wegdek omhoog komt. (RDr)