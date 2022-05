Er wordt sowieso geschiedenis geschreven in Qatar: FIFA selecteert drie vrouwelijke scheidsrechters voor het WK

De kans dat de Rode Duivels een WK-wedstrijd onder leiding van een vrouw spelen, is reëel geworden. De FIFA heeft namelijk drie vrouwelijke refs geselecteerd voor het toernooi in Qatar, een primeur.

De Franse Stéphanie Frappart, Salima Mukansanga uit Rwanda en Yoshimi Yamashita uit Japan zullen later dit jaar de allereerste vrouwen zijn die een WK-wedstrijd voor mannen fluiten. Frappart is de bekendste aangezien ze al floot in de Ligue 1 (sinds 2019), Europese supercup (2019), Champions League (2020) en WK-kwalificaties (2021).

Daarnaast werden ook drie vrouwelijke assistenten geselecteerd: Neuze Black (Brazilië), Karen Diaz (Mexico) en Kathryn Nesbitt (VS). Ze zijn onderdeel van een groep van 36 scheidsrechters, 69 assistent-scheidsrechters en 24 videorefs voor het wereldkampioenschap dat plaatsvindt tussen 21 november en 18 december.

Daarbij is er geen enkele Belg, wel twee Nederlanders (scheidsrechter Danny Makkelie en videoref Pol van Boekel).