Ysaline Bonaventure plaatst zich voor de eerste keer voor hoofdtabel Roland Garros, waar nu zes Belgen opstaan

Ysaline Bonaventure (WTA 170) heeft zich voor de eerste keer in haar carrière geplaatst voor de hoofdtabel van Roland Garros. De Luikse rekende donderdag in haar derde en laatste kwalificatieronde na één uur en vijf minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-2) af met de Finse Anastasia Kulikova (WTA 193).