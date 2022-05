Zeven Genk-hooligans gearresteerd voor bekogelen van politie met molotovcocktails

Na de wedstrijd tussen KRC Genk en STVV op 13 maart 2022 verzamelde een harde kern van Genk-supporters aan hun clubhuis in Zwartberg. Een honderdtal van hen stapten daarna richting het afrittencomplex om de supportersbussen van STVV te onderscheppen. De meeste hooligans waren gemaskerd en gewapend met stokken en buizen.

De politie Carma kon een rechtstreekse confrontatie tussen de supportersgroepen vermijden, maar de agenten werden wel zelf bekogeld met molotovcocktails, Bengaals vuurwerk en voorwerpen zoals balken, flessen en straatmeubilair. Eén hoofdinspecteur raakte gewond aan zijn oor na een luide knal. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en was minstens een week arbeidsongeschikt.

Wapens gevonden

De politie Carma startte na de feiten een onderzoek naar bendevorming en voetbalhooliganisme. Dinsdagochtend werden in het kader van het onderzoek zeven huiszoekingen uitgevoerd. Vijf daarvan waren in Genk, één in Maaseik en één in Lanaken. In totaal werden zeven mannen gearresteerd. Tijdens de huiszoekingen werden allerlei voorwerpen in beslag genomen, zoals een taser, een boksbeugel, pyrotechnisch materiaal en een groot aantal bivakmutsen. De politie vond ook voorwerpen waarmee molotovcocktails gemaakt kunnen worden.

Vier mannen uit Genk van 24, 26, 27 en 32 jaar werden aangehouden door de onderzoeksrechter, net als een 26-jarige man uit Lanaken. De twee andere mannen, een 53-jarige Genkenaar en 25-jarige Maaseikenaar, werden na hun voorleiding vrijgelaten onder voorwaarden. De politie Carma voert verder onderzoek naar bendevorming. Bijkomende arrestaties zijn niet uitgesloten. siol