Ondernemingsrechtbank schorst uitspraak Sihame El Kaouakibi over terugbetaling schulden Point Urbain

Donderdag schorste de ondernemingsrechtbank van Antwerpen de uitspraak over Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi in de zaak rond Point Urban. Dat is één van de failliete bedrijven in het JJ House van El Kaouakibi en haar zakenpartner Erika Nguyen. Er hangt hen onder meer een schadeclaim van een miljoen euro boven het hoofd.

Donderdag kwam de zaak rond het failliete horecabedrijf van Sihame El Kaouakibi en Erika Nguyen, Point Urbain, voor de ondernemingsrechtbank in Antwerpen, maar de uitspraak over de tussenvordering van de curator werd geschorst, in afwachting van de resultaten van de strafprocedure. Die is sinds vrijdag afgerond.

Daarin moet nu onder meer duidelijk worden waarvan El Kaouakibi precies wordt verdacht en of er ook personen uit haar omgeving beschuldigd worden. Vervolgens moet de raadkamer zich dan nog uitspreken, en pas daarna zal duidelijk zijn of het effectief tot een rechtszaak komt en tegen wie precies. Die hele verdere procedure zal dus vermoedelijk nog enkele maanden duren.

“De ondernemingsrechtbank wil vermijden een uitspraak te doen die strijdig zou zijn met de resultaten van de strafprocedure”, aldus persrechter Frank Vennekens.

Eén miljoen euro aan schulden

Leasingmaatschappij AED vraagt de teruggave van een waslijst aan audiovisueel materiaal van het failliete Point Urbain. De curator van Point Urbain, het horecabedrijf achter JJ House waar onder andere de beruchte keuken stond, vindt dat El Kaouakibi en Nguyen persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schuldenput die ze achterlieten in de vennootschap. De rechter beslist vandaag over de teruggave van de goederen en de persoonlijke aansprakelijkheid van El Kaouakibi en Nguyen.

De curator wil dus 1 miljoen euro van Sihame El Kaouakibi en Erika Nguyen. 762.000 euro daarvan zou van de rekening van Point Urban verdwenen zijn. Daarnaast was 143.000 euro aan goederen niet terug te vinden, waaronder meubels. El Kaouakibi en Nguyen zouden ook 10.000 euro cash hebben gekregen als voorschot voor de organisatie van een trouwfeest, geld dat daarna verdwenen is.

Strafrechtelijk onderzoek

Eind april werd al gepleit in de zaak. El Kaouakibi en Nuyen waren niet aanwezig en lieten zich vertegenwoordigen door hun advocaten Joris Vercraeye en Marian Vanden Broeck. Zij vonden toen dat het strafonderzoek moest afgewacht worden voor er over de persoonlijke aansprakelijkheid geoordeeld kon worden. Sinds vrijdag is dat ook afgerond, het parket moet nu een eindvordering maken.