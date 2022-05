Elise Mertens uitgeschakeld in kwartfinales van WTA-toernooi in Straatsburg

Elise Mertens (WTA 33) heeft zich donderdag niet voor de halve finales van het WTA-toernooi in het Franse Straatsburg (gravel/251.750 dollar) kunnen plaatsen. De Hamontse, het vierde reekshoofd, verloor in haar kwartfinale na twee uur tennis in twee sets (7-6 (7/3) en 6-4) van de Sloveense Kaja Juvan (WTA 81).

Bij de laatste vier treft Juvan mogelijk opnieuw een Belgische, Maryna Zanevska (WTA 65). Zij werkt later op de middag haar kwartfinale af tegen het Tsjechische topreekshoofd Karolina Pliskova (WTA 8).

Mertens is in Straatsburg ook nog actief in het dubbelspel, aan de zijde van de Française Diane Perry. Later donderdag zijn in de halve finales de Amerikaanse Nicole Melichar-Martinez en de Australische Daria Saville de tegenstanders.

De 26-jarige Mertens speelt in Straatsburg haar eerste toernooi in een maand. Ze is hersteld van de beenblessure die haar aan de kant hield.