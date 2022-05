2.500 deelnemers wandelen zondag door musea, stadhuis en kazerne

Daarbij onder meer ’t Scheep, de Japanse Tuin, de Herkenrodekazerne, het Modemuseum, Z33, de oude provincieraadszaal, enz. Online inschrijven voor deze sportieve ontdekkingstocht, waarbij de wandelaars onderweg ook enkele lekkernijen zullen kunnen proeven, zoals bijvoorbeeld Hasseltse speculaas en jenever, kan nog tot en met zaterdag. In het pakket zit ook een IJslands ontbijt, met een portie Arla Skyr (yoghurt) met vers fruit.(dj)

Start en finish van 8 tot 11.30 uur bij Go! Next Level X in de Vilderstraat. Info: www.cmurbanwalkseries.be