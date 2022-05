Sarah Jessica Parker heeft geen contact meer met Chris ‘Mr. Big’ Noth na beschuldigingen: “Het is erg pijnlijk”

Op het scherm werden ze man en vrouw maar in het echte leven hebben actrice Sarah Jessica Parker en ‘Mr. Big’ Chris Noth geen contact meer. Die laatste werd de afgelopen maanden door meerdere vrouwen beschuldigd van grensoverschrijdend seksueel gedrag. “Het is erg pijnlijk”, zei Parker over de hele situatie in een interview met The Hollywood Reporter.

De 67-jarige acteur kwam eind vorig jaar in het oog van de storm terecht toen hij door meerdere vrouwen beschuldigd werd van seksueel ontoelaatbaar gedrag. Zijn tegenspeelster in de populaire Sex and the City-serie en -films, Sarah Jessica Parker, heeft sinds de beschuldigingen geen contact meer gehad met ‘Mr. Big’.

En dat is moeilijker dan het lijkt want zowel Noth als Parker, die laatste als producent, maakten deel uit van de langverwachte reboot And Just Like That. “Dat heeft het allemaal nog moeilijker gemaakt”, zegt de actrice daarover in een interview met The Hollywood Reporter. “Ik weet het eigenlijk allemaal niet goed. Het is … gewoon allemaal heel pijnlijk.”

Sinds de beschuldigingen zit Noth in de hoek waar de klappen vallen. Niet alleen verloor de acteur heel wat acteerklussen, ook werd hij uit de laatste aflevering van And Just Like That geknipt.