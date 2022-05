Gevallen Demi Vollering komt aan de start van de Ronde van Burgos , Lotte Kopecky is er “niet om het peloton te vullen”

De Nederlandse Vollering kwam dinsdag zwaar ten val in de eendagswedstrijd Durango-Durango Emakumeen Saria en bleef een nachtje in het ziekenhuis omdat ze een paar keer flauw viel na haar val.

Na observatie werden geen blessures gevonden. Vollering deed woensdag een trainingsritje in de hoop om donderdag in de Ronde van Burgos te kunnen starten. De beslissing voor deelname zou op donderdagochtend vallen. “Demi start”, klinkt het bij de ploeg. “Ashleigh (die in dezelfde wedstrijd ten val kwam, red.) daarentegen niet.”

© BELGA

Lotte Kopecky hervat de competitie in de Ronde van Burgos. Kopecky vindt in de eerste drie ritten enkele profielen op maat voor winst.

“Ik ben blij dat ik opnieuw kan koersen”, liet ze optekenen door haar team. “Dit is een wedstrijd in opbouw naar de twee grote rondes. Maar ik ben hier niet om het peloton te vullen. Uiteraard hoop ik in Burgos een rit weg te kapen. Ook is het goed om nu meteen deze ronde te rijden, zo vlak na mijn hoogtestage in het SyncroSfera-hotel in Denia. We zijn nog wat aan het uittesten wanneer ik het hoogste rendement uit zo’n stage haal. Ik hoop hier dus extra informatie uit te halen om die hoogtestages in de toekomst optimaal te kunnen inplannen.”