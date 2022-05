Pierre-Emerick Aubameyang stopt als international voor Gabon

De 32-jarige Aubameyang was dertien jaar international. Hij kwam tot 72 caps, waarin hij 30 keer scoorde. Daarmee is hij topschutter aller tijden voor zijn land.

De spits maakte afgelopen winter nog de overstap van Arsenal naar FC Barcelona. Daar scoorde hij in zijn eerste maanden meteen 13 keer. In een verder verleden was Aubameyang ook actief voor AC Milan, Dijon, Lille, Monaco, Saint-Etienne en Borussia Dortmund.