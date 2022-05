Buurman wordt ‘Vuurman’ op plaat en podcast: “Verhalen die je bij je nekvel grijpen”

In de zomer van 2021 verwelkomde Geert Verdickt van Buurman tien mensen met een pakkend verhaal aan het kampvuur. Dat resulteerde in tien songs, en voilà: de nieuwe plaat ‘Vuurman’.

“Ik voelde een ernstige honger naar verhalen”, vertelt Verdickt. “Na corona was er ook een groot verlangen om weer mensen om mij heen te voelen. Dus dit project is ontstaan uit gemis. Na allerlei oproepen in de media kwamen de verhalen spontaan naar me toe, met honderden tegelijk. Daar heb ik er tien uitgekozen, en ik heb de verhalenvertellers uitgenodigd aan het kampvuur. Wat ze me vertelden, greep me telkens weer bij het nekvel.”

Geen haat

Bij elk verhaal schreef Verdickt met collega-Buurmannen Koen Renders en Stijn Gevaert een lied én maakte hij een podcast. “Elk verhaal heeft me op zijn eigen manier geraakt”, aldus Verdickt. “Ik ben er telkens zo diep ingedoken dat het niet anders kon dat er een song van kwam. Als ik er één verhaal moet uitpikken, is het toch wel dat van de oude meneer Gronowski. Hij vertelde me dat hij in de Tweede Wereldoorlog als elfjarige met zijn moeder werd opgepakt omdat hij Joodse roots had. Ze werden op de trein richting Auschwitz gezet, maar ter hoogte van Borgloon is hij met de hulp van zijn moeder van de trein kunnen springen. Het was de laatste keer dat hij zijn moeder en zus gezien heeft. Hij zegt nu: ‘Haat is een ziekte die ik nooit gehad heb.’ Zelfs na alles wat hem is overkomen. Dat vind ik ongelooflijk. Het was een ontmoeting die ik nooit meer zal vergeten.”

Rembrandt

“De mensen die ik gekozen heb om een nummer over te schrijven, voelen zich op fijne wijze geportretteerd op Vuurman”, besluit Verdickt. “Als ik zie hoe zij reageren op die verhalen, op die songs, dan doet me dat ongelooflijk veel plezier. Ik voel me als Rembrandt die tien schilderijen heeft gemaakt, maar dan met muziek.”

Het album en de podcasts van ‘Vuurman’ zijn nu beschikbaar via alle digitale kanalen. Buurman speelt op 25/5 in de AB Brussel en op 1/6 in Het Depot Leuven