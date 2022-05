LIVE GIRO. Peloton trekt voorbij de onheilsplek van de betreurde Wouter Weylandt

Voor de familie en vrienden van Wouter Weylandt is de twaalfde rit een heel speciale etappe. Elf jaar nadat ‘WW Special’ verongelukte op de Passo Bocca doet de Giro nog eens deze berg aan. We krijgen een etappe die weleens voor verschuivingen zou kunnen zorgen in het klassement. Blikvanger: de steile Valico di Transasco op 20 km van de finish. Behoudt Juan Pedro López ook dit keer de ‘maglia rosa’ of krijgen we een verse leider?