OPROEP. Heb je een bidsprinkhaan (of andere grote insecten) als huisdier?

Hasselt

De cavia, dwerghamster of goudvis mogen stilaan beginnen vrezen, want insecten houden als huisdier zit in de lift. Vooral bidsprinkhanen in al hun kleuren en verschijningsvormen (foto) zijn gewild als terrariumdier. Maar ook wandelende takken, roofkevers, mierenkolonies of zelfs grote kakkerlakken komen steeds vaker voor.