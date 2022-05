“Drie kwart van de studenten voelt zich eenzaam”

Dat is zowel het geval bij studenten die thuis wonen als bij studenten die op kot zitten. Slechts 30 procent van de respondenten is (heel) tevreden met zijn/haar mentaal welzijn tijdens dit academiejaar, terwijl dat cijfer voor de pandemie 56 procent bedroeg. Dat meldt Teleblok donderdag in een persbericht.

“Studenten geven aan dat lachen en plezier kunnen maken, menselijk contact en een goede babbel de belangrijkste elementen zijn om zich niet eenzaam te voelen. Net die zaken hebben er de voorbije twee jaar sterk bij ingeschoten”, zegt Teleblok-coördinator Kirsten Ral.

Van alle studenten die aangeven zich eenzaam te voelen, zegt 63 procent van de respondenten zich emotioneel eenzaam te voelen. De overige 37 procent van de eenzame studenten ervaart sociale eenzaamheid. “‘Bij emotionele eenzaamheid ervaren mensen geen diepe connectie in belangrijke relaties. Bij mensen die zich sociaal eenzaam voelen, is hun sociaal netwerk kleiner dan gewild”, zegt Kristen Ral.

Vereniging

Wie deel uitmaakt van een studentenvereniging of een andere vereniging, voelt zich minder vaak eenzaam dan wie geen lid is van een vereniging. Van alle studenten die aangeven dat ze zich altijd eenzaam voelen, is 83 procent geen lid van een vereniging. Ook van de studenten die zich vaak eenzaam voelen, is een meerderheid (61 procent) geen lid van een vereniging. “Emotionele eenzaamheid blijft ook een aandachtspunt binnen het verenigingsleven. Want ook met een netwerk om je heen, kan je je best eenzaam voelen”, aldus Ral.

Naar aanleiding van de enquête ontwikkelde Teleblok een aparte pagina op de website (www.teleblok.be) met tips voor studenten om eenzaamheid tegen te gaan. Vanaf maandag 23 mei tot donderdag 30 juni, elke dag tussen 18 en 23 uur, kunnen studenten bij Teleblok opnieuw anoniem terecht voor een chat en een luisterend oor.