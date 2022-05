Aanklager eist levenslang en 15 jaar terbeschikkingstelling voor Alexander Dean: “Dit is het maximum”

Nadat Alexander Dean woensdagavond door de jury schuldig werd verklaard voor viervoudige moord en foltering, zijn donderdag de debatten over de strafmaat begonnen. “U hebt geoordeeld dat Alexander Dean vier mensen heeft vermoord”, zegt aanklager Serge Malefason aan de jury. “U hebt aangegeven dat de dood van Gery en Marie-José geen ‘wrong time, wrong place’ was. U hebt aangegeven dat Jeroen Verstraete een gruwelijke doodsstrijd is tegemoet gegaan en in heel zware omstandigheden is overleden. Samen moeten we nu op zoek naar een passende straf. Vermits het gaat om gruwelijke feiten is alleen een zware straf op z’n plaats. De verdediging zal zeggen dat ik een bloeddorstig man ben, maar ik denk dat er maar één iemand in de zaal een bloeddorstig man is en dat is de man in de box.”

De aanklager kwam meteen to the point. “Ik hoef niet weg te steken dat ik op het einde minstens levenslang zal vorderen. We zijn hier geconfronteerd met een medeburger die op gruwelijke wijze het leven heeft ontnomen van vier andere medeburgers. Het leed dat is toegebracht aan de burgerlijke partijen is nooit te herstellen. Jeroen, Maïlys, Gery en Marie-José kunnen nooit worden teruggebracht.”

Aanklager Serge Malefason. — © Simon Mouton

Volgens aanklager Malefason toont Alexander Dean geen greintje medeleven. “Hij had minstens twee motieven. De keiharde wraak op Jeroen Verstraete. Een man die hem niets misdaan heeft, maar die acht uur lang psychisch en fysisch gefolterd is. Een man die finaal mocht kijken naar de foto van zijn vader en dan een dolksteek in het hart kreeg. Een tweede motief noem ik het bezitsmotief. Als ik Maïlys niet kan hebben, dan kan niemand haar hebben. Simpel.”

De aanklager ziet voor Alexander Dean geen enkele verzachtende omstandigheid. “Als hij levenslang krijgt, moet hij minstens 15 jaar opgesloten blijven”, zegt hij. “Op vandaag is Dean 1.758 dagen van z’n vrijheid beroofd. Omgerekend zou hij dus nog 10 jaar moeten zitten. 2,5 jaar per slachtoffer dus. Gelijk welke straf je geeft, hij zal nooit in proportie staan met het leed dat de burgerlijke partijen is aangedaan. Met de schade die Dean heeft aangericht binnen de samenleving.”

Naast een levenslange gevangenisstraf eist Serge Malefason ook dat Alexander Dean vijftien jaar ter beschikking blijft voor de strafuitvoeringsrechtbank. “Dan kan ik hem onder toezicht houden. Schendt hij zijn voorwaarden bij een eventuele vrijlating, dan stopt men hem onmiddellijk terug binnen. Dit is het maximum binnen mijn wettelijke mogelijkheden.”

Straks komt Johan Platteau, de advocaat van Alexander Dean, nog aan het woord. Nadien gaan hof en jury in beraad.