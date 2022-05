Vandaag weet Sihame El Kaouakibi of ze miljoen euro schulden moet terugbetalen

Donderdag kent Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi haar vonnis in de zaak rond Point Urban. Dat is één van de failliete bedrijven in het JJ House van El Kaouakibi en haar zakenpartner Erika Nguyen. Er hangt hen onder meer een schadeclaim van een miljoen euro boven het hoofd. Wanneer het vonnis is er is, leest u dat hier.