Belisia sneuvelt na strafschoppen: 22ste (!) penalty brengt beslissing

Voor Belisia is het seizoen ten einde. Na een spectaculaire wedstrijd met verlengingen moesten de Haspengouwers het onderspit delven na penalty’s. In een bloedstollende strafschoppenreeks werd het 10-9.

“Onze ploeg is een beetje uitgeblust”, zei coach Luc Nilis na de nederlaag in Aalst. Op het veld van Lyra-Lierse was daar niets van te merken. De bezoekers keken na twintig minuten weliswaar tegen een 2-0-achterstand aan, maar knokten zich in de tweede helft langszij dankzij goals van Stassen en Ernens.

In de eerste verlenging maakte Wijnen er vanop de penaltystip zelfs 2-3 van, maar de thuisploeg kwam in de tweede verlenging alsnog langszij. Strafschoppen dus. Daarin bleek Lyra-Lierse de sterkste. Timo Haenen en Vandecaetsbeek misten voor Belisia.

LYRA-LIERSE: Sterkens, Lambreghts (89’ Hendrickx), Weuts, Van den Buijs, Balbi, Vets, Schaessens (79’ Van Goylen), Kil, Struyf (71’ Nys), Adesanya, Peffer.

BELISIA: Cascio, Wagemans, Lathouwers (104’ T. Haenen), D. Haenen (116’ La Mantia), Cauwenberg, Brants (46’ Stassen), Vandecaetsbeek, Ernens, Wijnen, Landuyt, Martin-Suarez.

DOELPUNTEN: 10’ Lathouwers (own goal), 20’ Peffer 2-0, 51’ Stassen 2-1, 80’ Ernens 2-2, 99’ Wijnen 2-3 (pen.) 110’ Peffer 3-3.

GELE KAARTEN: Landuyt.

SCHEIDSRECHTER: De Beuckelaer.

TOESCHOUWERS: 300.