Stephanie Planckaert en dochter Iluna brengen natuurlijke make-upbox uit “voor alle leeftijden”

Ze zijn actief in de bouw- en houtsector, verzorgen (voorlopig nog, Francesco Planckaert onthulde in de Cooke & Verhulst Show dat ze die binnenkort zullen verkopen, red.) gasten in de chambres d’hôtes in Lesterny én renoveren een kasteel in Frankrijk. Maar toch heeft Stephanie, de dochter van voormalig wielrenner Eddy Planckaert, nog tijd om een make-upbox op de markt te brengen samen met haar oudste dochter Iluna.

“Het is misschien niet iets wat de mensen van ons zouden verwachten, want wij zijn inderdaad natuurlijke types, maar dat wil niet zeggen dat wij geen make-up dragen, hé”, zegt Stephanie Planckaert in een persbericht. “Als je dochter afkomt met de vraag naar make-up dan wil je, ook al klinkt het cliché, alleen maar het beste. De vraag van Caroline Rigo van i.am.klean kwam dan ook op het juiste moment. Vooraf hebben we uitgebreid de kans gekregen om de natuurlijke make-up van dit Belgische merk uit te testen en we waren meteen overtuigd.”

© Roland Hermans

In de box zit onder meer een kabuki-kwast, onmisbaar volgens moeder en dochter voor wie natuurlijke make-up op een mooie manier wil aanbrengen. “Iluna is daar mee afgekomen, want ik had nog nooit van zo’n type make-upborstel gehoord”, gaat Stephanie verder. “Wij zijn nog altijd de types die zonder make-up naar de winkel gaan, maar we vinden het ook fijn om ons mooi te maken voor onszelf of speciale gelegenheden. Het mooie is dat onze make-upbox echt voor alle leeftijden is, ook voor ons mama (Christa).”

De make-upbox is te koop voor 79,99 euro, onder meer op de website van i.am.klean.