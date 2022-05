Twee rijbewijzen ingetrokken bij snelheidscontroles in Diest en Scherpenheuvel-Zichem

De politie Demerdal heeft woensdag snelheidscontroles gedaan op de Halensebaan en Steenweg in Diest en de Tieltsebaan in Scherpenheuvel-Zichem. Van de 2.268 voertuigen reden 97 te snel, amper 4,2 procent. Wellicht had de avondspits daar iets mee te maken. Twee bestuurders verloren hun rijbewijs voor 15 dagen, omdat ze 87 km/uur in een zone 50 en 118 km/uur in een zone 70 reden. Eén chauffeur onder invloed van drugs probeerde te vluchten, maar werd onderschept. siol