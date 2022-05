Zijn bedrukte shirt lag al klaar, maar Kenneth Schuermans verrast Lierse K. en trekt naar... reeksgenoot Deinze

Met verstomming waren ze geslagen in Lier. Tijdens het weekend kwamen Kenneth Schuermans, diens manager en Lierse K. immers nog tot een akkoord over een tweejarige contractverlenging. Dat de centrale verdediger begin deze week zijn afspraak met de Pallieters al naar woensdag verschoof, was wellicht een eerste teken aan de wand. Maar ook op zijn tweede afspraak kwam Schuermans niet opdagen. Onbereikbaar was hij voor geel-zwart. Niet per telefoon, niet per sms, niet via whatsapp gaf hij enig teken van leven. De reden werd wat later duidelijk. Schuermans had ook met reeksgenoot Deinze rond de tafel gezeten en ondertekende daar een contract.

“De voorbije weken voerden we goede gesprekken met Kenneth en werd tot twee keer toe een mondelinge overeenkomst bereikt en bevestigd door de speler. We deden Schuermans ook een stevig voorstel, maar toen alles klaar was, werd de deal alsnog afgeblazen. We betreuren deze handelswijze, maar wensen Schuermans niettemin veel succes toe”, reageerde Lierse in een persbericht.

© BELGA

Het vertrek van ‘De Schuer’ is een aderlating voor de mannen van ’t Lisp, want hij was het voorbije seizoen een absolute sterkhouder. Lierse had hem gratis weggeplukt bij OHL en de verdediger miste dit seizoen slechts twee wedstrijden. Naast zijn defensieve taken pikte Schuermans liefst zes goals mee. Niet slecht voor een centrale verdediger.

De Pallieters gaan de komende weken verder op zoek naar twee bijkomende verdedigers. Daarnaast zullen ook nog een middenvelder en twee offensieve jongens worden aangeworven. De club hervat de trainingen op woensdag 8 juni, maar tegen die datum zal de kern wellicht nog niet volledig zijn.