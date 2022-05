Ze sloegen al een café in Deurne-Noord kort en klein, nu maken Frankfurthooligans het bont in Sevilla

Dat ze bij Eintracht Frankfurt altijd veel fans meenemen tijdens hun Europese verplaatsingen, dat is intussen duidelijk. Jammer genoeg zitten daar ook vaak hooligans tussen. Vorig jaar in Deurne-Noord sloegen ze al een supporterscafé van Antwerp FC kort en klein. Nu was er wangedrag voor de Europa Leaguefinale in Sevilla.