Transfergeruchten deren ambitieuze Mark Cavendish niet: “Ik kan nog zeker twee jaar op het allerhoogste niveau mee”

Mark Cavendish boekte in de Giro tot nu toe één ritzege voor Quick-Step Alpha Vinyl. Maar rijdt hij volgend jaar ook nog voor de ploeg van Patrick Lefevere?

Het is een vraag die al wekenlang gesteld wordt. Tim Merlier, einde contract bij Alpecin-Fenix, is namelijk op weg om de tweede rasspurter naast Fabio Jakobsen te worden. Maar wat dan met Cavendish? In de donderdageditie van La Gazzetta dello Sport liet de 36-jarige Brit alvast zijn ambitie blijken. Hij denkt van zichzelf nog zeker twee seizoenen op topniveau te kunnen presteren.

“Ik wil mijn carrière nog minstens voor twee jaar voortzetten”, klinkt het. “En niet om zomaar wat rond te rijden op een fiets. Ik heb het gevoel dat ik nog zeker twee jaar op het allerhoogste niveau meekan. Misschien zelfs meer, maar minstens twee jaar lang kan ik nog competitief zijn.”