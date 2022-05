Emma Meesseman lijdt tweede nederlaag met Chicago Sky in WNBA

In de WNBA leed Emma Meesseman met Chicago Sky een nederlaag on the road. Meteen de tweede nederlaag van dit seizoen. De ploeg uit de “Windy City”, met Ann Wauters als assistent-coach, telt nu 2 op 4.

Emma Meesseman tekende voor 11 punten, 7 rebounds en 2 assists en verloor met Chicago Sky na een 46-34 tussenstand halfweg met 74-71 versus Seattle Storm. Meteen de tweede nederlaag voor Chicago dit seizoen. Zondag trekt Chicago Sky naar Washington Mystics, de ex-ploeg van Emma Meesseman. Bij Chicago Sky nog steeds geen Julie Allemand. De Belgian Cat is met ASVEL Lyon aan de halve finale van de Franse play-offs begonnen. Julie Allemand (5 punten, 11 assists) won de eerste wedstrijd van de halve finale van de Franse play-offs met 78-80 en met ASVEL Lyon van Villeneuve. (cpm)