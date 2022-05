Samana Achel op bedevaart naar Postel

Pater Nicolaas verwelkomde de bezoekers en gaf een korte uitleg over de abdij en haar werking. Pastoor Ouedraogo ging voor in de eucharistie die in het teken stond van het samen zijn met Samana na corona, aandacht voor de overleden leden en zeker hoopvol kijken naar de toekomst. Enkele Marialiederen zorgden voor de nodige sfeer. Na het aansteken van een kaarsje werd nog een bezoekje gebracht aan de kruidentuin. De namiddag werd afgesloten met een heerlijke Postelse broodmaaltijd en soep. De liftbus bracht de 46 leden en kernleden terug naar Achel na een geslaagde bedevaart.