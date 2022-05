Wervelend dansspektakel in de Bogaerd in Sint-Truiden

Na een lange en moeilijke periode van stilte en leegte in de cultuurcentra, omwille van corona, zorgde deze vrolijke bende dansers van kleuters tot volwassen dames, van klassiek ballet tot modern-jazz, met deze wervelende show voor een totale ommezwaai. Het cultuurcentrum ‘de Bogaard’ vulde zich met vrolijkheid en bracht bij iedereen een stralende glimlach op het gezicht.De dansers genoten met volle teugen en dat straalde van hen af. Het was dan ook vier jaar geleden dat zij nog eens op de planken hadden gestaan voor zo’n groot publiek. In maart 2020, toen de lockdown werd ingevoerd, was de groep volop in voorbereiding voor de show van mei 2020 en moest alles plots worden afgelast. Die verloren tijd werd nu dubbel en dik ingehaald. Ook het publiek was laaiend enthousiast.Het was dan ook groot feest, want de dansschool vierde het jubileum van 20 jaar Dansstudio Creart, wat uiteindelijk 20 jaar + 2 geworden is."Zo’n dansoptreden sleept je helemaal mee. Maandenlang werken we aan eenzelfde doel en dat schept een band. Zowel onder de dansers als onder de vele helpende handen die het hele gebeuren mee doen draaien. Dansen brengt mensen echt dichter bij elkaar. Dat gevoel hadden we de afgelopen twee jaar zo hard gemist, maar nu weten we weer goed hoe fijn dat voelt", vindt Dominique Lauwers, de bezielster van het hele gebeuren.