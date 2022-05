'Met 5 in bed' in Theater De Roxy

Hit-auteur Yves Caspar schreef een gloednieuwe komedie over een B&B in de fruitstreek. Wittekerke-actrice Hilde Gijsbrechts schittert in de hoofdrol. Alweer slaagt het Roxyteam erin om een sprankelende nieuwe komedie op de planken te brengen.

‘De paniek slaat toe in B&B De Fruitkorf. Bernard Barrevoets, een belangrijk recensent, kondigt zijn bezoek aan. De zenuwen laaien hoog op bij Julie, de doorgaans al niet al te stressbestendige uitbaatster. Gelukkig is er hulp van vriend/buurman Viktor. Maar dan staat plots Julie haar schoonbroer Bert voor de deur. Hij is al zijn geld kwijt, heeft geen dak meer boven zijn hoofd en heeft zijn nieuwe vriendin meegebracht. Het ene misverstand volgt het andere op. Julie moet zich in steeds meer bochten wringen om bij Barrevoets te redden wat er te redden valt.Met Hilde Gijsbrechts (Wittekerke), Gunter Reniers (De Kotmadam, Hallo België), Ludo Cockx, Kathleen Smolders, Yves Caspar, Bart Daenen, Kevin Caers en Celine Malyster.Deze acteurs hebben komedie in de vingers. Elke grap, elke pauze, elke beweging wordt met de juiste timing gebracht. Regisseur Gunter Reniers zorgt voor een gepast tempo in deze komedie. Kortom, ‘Met 5 in bed’ is een perfecte afsluiter van een memorabel theaterseizoen.Speeldata : 20-21-25-26-27-28 mei '22 om 20u15 en 22 en 29 mei '22 om 15u. 25-26 en 29 mei zijn nieuwe data!Adres : Theater De Roxy, Rijschoolstraat 51, 3800 St-Truiden(foto's : Flipke Nuyttens)