41 graven worden ontruimd in Kleine-Brogel: “Er wordt sereen te werk gegaan”

In 2020 en 2021 voerde de stad Peer een grote regularisatie door van de kerkhoven. Nabestaanden kregen een jaar de tijd om de concessie van een graf zonder concessie of met een verlopen concessie in orde te brengen. “Buiten de grootschalige regularisatie volgt een jaarlijkse controle van de concessies die zullen aflopen. We informeren hierover met een bordje aan het graf waarvan de concessie afloopt”, deelt de stad mee. “Het bordje blijft een jaar staan en wordt verwijderd zodra de concessie verlengd is. Een graf waarvan de concessie na een jaar niet verlengd wordt, kan verwijderd worden.”

Historische graven

Op 7 juni start concreet de verwijdering van graven in Kleine-Brogel waarvan de concessie niet verlengd werd. “Graven die verwijderd zullen worden zijn te herkennen aan de blauwe sticker met info over het bewaren van aandenkens. Deze sticker wordt minimaal 2 maanden vóór de verwijdering aangebracht.” De stad beklemtoont dat er sereen te werk wordt gegaan. “Dit elke werkdag tussen 7 en 15 uur 30. Tijdens begrafenissen en diensten legt men de werken stil. De werkzone wordt afgeschermd met een dichte twee meter hoge afsluiting. Hierdoor is de noordzijde van de begraafplaats niet toegankelijk voor bezoekers. De stoffelijke resten worden per graf opgegraven en onmiddellijk herbegraven. Aan het einde van elke werkdag worden de graven steeds afgedekt zodat stoffelijke resten nooit zichtbaar zijn. Een naambordje van de overledene komt op de gemeenschappelijke gedenkplaats.” Op het kerkhof liggen aan de zuidkant heel wat historische graven. Deze graven blijven in hun oorspronkelijke staat behouden. “We grijpen de actualisering van de kerkhoven aan om de kerkhoven om te vormen tot groene, belevingsvolle en onderhoudsvriendelijke kerkhoven.” (gvb)