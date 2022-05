VN-secretaris-generaal wil graanexport vanuit Oekraïne herstellen: “Nog lange weg af te leggen”

De Verenigde Naties staan in nauw contact met Rusland, Oekraïne, Turkije, de Verenigde Staten en de Europese Unie om de graanexport vanuit Oekraïne naar zijn oude proporties te herstellen om een mondiale voedselcrisis in te dammen. “Ik ben hoopvol, maar we hebben nog een lange weg af te leggen”, verklaarde VN-secretaris-generaal Antonio Guterres op een vergadering over voedselveiligheid van de Verenigde Naties.

Sinds de oorlog in Oekraïne verloopt de export erg moeilijk. Rusland en Oekraïne zijn samen goed voor een derde van de wereldwijde graanexport. Volgens de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock zet Rusland honger in als oorlogswapen, door de graanexport uit Oekraïne te blokkeren. Volgens de Duitse regering blokkeert Rusland de export van 25 miljoen ton graan uit Oekraïne, vooral in Odessa.

“Rusland voert deze oorlog met een ander verschrikkelijk en krachtig wapen: honger en ontbering. Door Oekraïense havens te blokkeren, door silo’s, straten, en spoorwegen te vernietigen, heeft Rusland een graanoorlog ontketend en een wereldwijde voedselcrisis aangewakkerd”, aldus de minister voor de Verenigde Naties in New York.

Baerbock wijst erop dat Rusland dat “wapen” inzet op het moment dat miljoenen mensen, met name in het Midden-Oosten en Afrika, al door honger bedreigd worden “door de verwoestende effecten van de klimaatcrisis, de coronapandemie, en conflicten die woeden in hun eigen regio’s”.