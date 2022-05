Diyanet naar Grondwettelijk Hof voor vernietiging van Vlaams decreet

Het decreet maakte eind vorig jaar een einde aan een jarenlange impasse na de erkenningsstop die voormalig N-VA-minister Liesbeth Homans in 2017 had ingevoerd. Het legde daarbij een aantal strikte voorwaarden vast voor een erkenning.

Zo kwamen er een verbod op buitenlandse inmenging en buitenlandse financiering en een verplicht register voor alle giften ­boven de 1.000 euro. De Vlaamse ­regering richtte een informatie- en screeningsdienst op, die nauwlettend moet toezien op de naleving van de voorwaarden. Toekomstige erkenningsaanvragen moeten ook een traject van vier jaar doorlopen, waarin ze grondig gescreend worden door een nieuwe inspectiedienst.

Voor Diyanet zijn die nieuwe maatregelen een doorn in het oog. De Belgische tak van het Turkse overheidsorgaan dat sterke banden heeft met Turks president Erdogan trekt daarom naar het Grondwettelijk Hof. De Diyanet-moskeeën werken bijna uitsluitend met Turkse ­staatsimams, die ook door Turkije betaald worden. Dat zou met de nieuwe voorwaarden onmogelijk worden.

“Dat ze nu proberen om ons decreet te vernietigen, bewijst hoe belangrijk het is”, reageert minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). “Diyanet probeert de Vlamingen in zijn greep te houden door het misbruiken van religie. We hadden wel wat tegenstand verwacht, maar dit is ongezien.” Het kabinet maakt zich intussen al op om via zijn advocaten in de verdediging te gaan.