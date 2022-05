Tot 50.000 euro boete voor wie huiskat niet binnenhoudt in Duits dorpje

In april is namelijk het broedseizoen van de kuifleeuwerik begonnen. Die bruine vogel met een grote kuif is in heel Europa met uitsterven bedreigd. De lokale overheid van Waldorf, een klein dorpje op zo’n 100 kilometer van de Belgische grens, wil de weinige broedparen van het dier dan ook beschermen.

Dat gebeurt onder andere door een ophokplicht voor alle huiskatten in te voeren. Eigenaars riskeren een boete van 500 euro als ze hun huisdier toch niet binnen houden. Als een loslopende kat een kuifleeuwerik doodt, krijgt de eigenaar zelfs een boete tot 50.000 euro. Enkel een wandeling aan de leiband is wel toegelaten.

De maatregelen lokt veel kritiek uit van katteneigenaars, die de maatregel overdreven vinden. Zo zouden katten depressief of agressief worden als ze maandenlang binnen moeten blijven. Ze wijzen er ook op dat katten niet de enige bedreiging vormen voor broedende kuifleeuweriken, maar ook andere vogels zoals raven.