In het kader van de actie tegen afleiding in het verkeer heeft de politie Tongeren-Herstappe acht bestuurders betrapt met hun gsm. Ze verloren alle acht hun rijbewijs voor 8 dagen. Eén chauffeur was onder invloed van drugs en moest zijn rijbewijs 15 dagen inleveren. Hij kreeg ook een pv omdat hij cannabis bij had. Tien bestuurders bliezen wel negatief. siol