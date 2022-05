Lange wachtlijst voor geslachtsverandering: 15 maanden wachten op eerste gesprek

Mensen die een geslachtsverandering overwegen, moeten vandaag gemiddeld vijftien maanden wachten op een eerste gesprek bij de psycholoog. Te lang, vindt vicepremier Petra De Sutter (Groen), die donderdag in De Morgen pleit voor meer gespecialiseerde centra in België.

In de genderkliniek van UZ Gent staan 1.033 mensen op de wachtlijst. “Sinds januari hebben we 204 intakegesprekken gedaan, naast de consultaties van mensen die eerder instroomden”, zegt Guy T’Sjoen, endocrinoloog in het UZ Gent. “Maar in dezelfde periode kregen we 363 nieuwe aanmeldingen.”

Alleen UZ Gent en het ziekenhuis van Luik vallen onder de Conventie Transgenderzorg. Dat betekent dat je enkel in die ziekenhuizen sessies bij de psycholoog of puberteitsremmers grotendeels terugbetaald krijgt.

Het nieuwe LGBTQI+-actieplan van de federale regering belooft de transgenderzorg toegankelijker te maken. Maar volgens Petra De Sutter (Groen), nochtans zelf vicepremier van die federale regering, is dat plan niet concreet genoeg. “Er moeten meer gespecialiseerde centra komen, verspreid over het land.”

Sinds januari 2021 kent Vlaanderen een tweede genderkliniek in het Ziekenhuis Oost-Limburg. Ook daar kun je pas ten vroegste in juli 2023 op intakegesprek komen.