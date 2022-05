Nog eens bijna zevenhonderd Oekraïense soldaten zijn weggehaald uit de belegerde Azovstal-fabriek in Marioepol. Rusland heeft er daardoor al bijna duizend in handen. Maar welk lot hen te wachten staat, blijft hoogst onzeker. Oekraïne stuurt aan op een gevangenenruil, maar Rusland blijft mist spuien en spreekt zelfs over executies.