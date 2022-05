Jan Vertonghen krijgt volgend seizoen bij Benfica Roger Schmidt als trainer

De Duitser Roger Schmidt is de nieuwe trainer van Benfica. Dat heeft de Portugese topclub van Jan Vertonghen woensdag officieel gemeld. De 55-jarige Schmidt maakte enkele maanden geleden al bekend PSV na dit seizoen te verlaten en had met Benfica een principeakkoord op zak.

Benfica nam eind december afscheid van zijn coach Jorge Jesus. Nelson Verissimo, die op dat moment de leiding had over het reserveteam van de Portugese club, nam het roer over tot het einde van het seizoen. Volgende jaargang moet Schmidt het team uit Lissabon dus weer doen aanknopen met succes.

Benfica bereikte de kwartfinales van de Champions League, waarin het werd uitgeschakeld door Liverpool. In de Portugese competitie strandden Vertonghen en co. op de derde plaats, ver achter kampioen Porto en runner-up Sporting Lissabon.

PSV had eind maart al aangekondigd dat voormalig Nederlands international en topspits Ruud van Nistelrooy in Eindhoven de opvolger zou worden van Schmidt. De Duitser nam in de zomer van 2020 de leiding bij PSV na een periode bij Beijing Guoan in China. Eerder was hij aan de slag bij onder meer Red Bull Salzburg en Bayer Leverkusen.