Imkers openen opnieuw bijenstation in natuurdomein De Zijp

Op vrijdag 13 mei ging het bijenbevruchtingsstation aan natuurdomein ‘De Zijp’ voor de eerste maal terug open in 2022. Omdat de activiteiten door corona een hele tijd stil hebben gelegen, werd de opening gecombineerd met een uitgestelde nieuwjaarsreceptie. “Het was vooral zeer fijn om onze leden nog eens terug te zien. Voor sommigen was dat echt wel een lange tijd geleden. En bovendien staan we voor een bijzonder jaar, want ons bevruchtingsstation en de vereniging bestaan in 2022 immers vijftig jaar. Reden genoeg dus om feestelijk aan ons nieuwe werkingsjaar te beginnen” zo vertelt Robin Housen. De receptie stond gepland op vrijdag de dertiende, en dat was het lot toch wat uitdagen. De imkervereniging kreeg de voorbije jaren immers heel wat tegenslagen te verwerken. Vorig jaar liep het lokaal onder tijdens de watersnood in de zomer, en enkele maanden geleden sloegen vandalen de inboedel van het clublokaal kort en klein. “Maar de receptie is toch goed verlopen hoor! Ik denk dat wij onze portie onheil ondertussen achter de rug hebben”, lacht Robin Housen. “Hopelijk gaan we een rustig jaar tegemoet. We zijn het seizoen alvast goed gestart met de teelt van nieuwe koninginnen.” (len)