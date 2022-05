Streekproductenmarkt bij de Jambrouwerij in Val-Meer op zondag 22 mei

In het kader van de ‘Week van de Korte Keten’ vindt er zondag 22 mei bij de Jambrouwerij in Val-Meer een streekproductenmarkt plaats. Heel wat producenten uit Haspengouw en uit het nabije Wallonië en Nederlands Limburg zullen present zijn.

Na twee eerdere succesvolle edities zal er op zondag 22 mei van 10 tot 17 uur opnieuw een streekproductenmarkt plaatsvinden aan de Jambrouwerij in Val-Meer. Op de laatste dag van de ‘Week van de Korte Keten’ staan er vijftien kleine ambachtelijke boeren en producenten uit de korte keten paraat om hun producten voor te stellen en te laten proeven aan het publiek.

“De korte keten is een manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse band is tussen producent en consument. Deze manier van verkopen wint sterk aan populariteit, zeker in de afgelopen jaren” weet Maarten Simonis, organisator van de markt en zelf maker van ambachtelijke streekproducten in de Jambrouwerij.

De Jambrouwerij is ook promotor van samenwerking tussen Belgisch en Nederlands Limburg. Zo staan er ook diverse stands van Nederlandse producenten op de markt. Dit zijn de deelnemers: honing en honingproducten van Imkerij BEEingPure, Hasseltse speculaas, zuurdesembroden van Natuurbakkerij Brijosh, Hesbania Bieren, Wijnen van Wijndomein Vlijtingen, keramiek van Henk Hamster, zepen van Grain de Sel et Malice, olijfolie van Terre di Merino, ijs en geitenkazen van Geitenboerderij Noelmans Membruggen, de echte Bilsamico en rode wijnen van Brut Fine Wines, meel en bakproducten van de Van Tienhoven molen, koffie van Charlie‘s Coffee Maastricht, azijnen van de Wilde Wei en verse pannenkoeken van de Jambrouwerij.

De winkel van de Jambrouwerij met al zijn delicatessen is die namiddag ook open en er wordt een gezellig terras geïnstalleerd.

Praktisch: Streekproductenmarkt Jambrouwerij, Valmeerstraat 123, Val-Meer (Riemst), zondag 22 mei van 10 tot 17 uur. Gratis inkom met proeverijen. Parkeren: langs de Valmeerstraat. Info: www.dejambrouwerij.be

Eddy Vandoren